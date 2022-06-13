Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

Бей оккупанта! В Генштабе рассказали, на каком направлении враг понес наибольшие потери

Павел Чернышук
13 июня, 10:04
ВСУ уничтожили уже 1432 танка российских оккупантов

Украинские военные уничтожили около 32 300 российских оккупантов. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Украине идет 110-й день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Армия России несет огромные потери в нашей стране.

О новых потерях врага рассказал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Какая ситуация

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1432 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;
  • РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 97 (+0) ед.;
  • самолетов – 213 (+1) ед.;
  • вертолетов – 178 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
  • крылатых ракет – 125 (+0);
  • корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;
  • специальной техники – 54 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – указали в Генштабе.

Фото – Генштаб ВСУ.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 июня:

Реклама

Ранее американский Институт исследования войны (ISW) сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области. В Генштабе ВСУ также рассказали, где защитники Украины отразили вражеские штурмы.