Без документов, денег и нормальной еды: стало известно, куда вывезли оккупанты жителей Мариуполя

Жителей Мариуполя оккупанты вывезли во Владивосток. Фото: коллаж "Сегодня"

Найдено местонахождение и установлены подробности о жителях Мариуполя, которых принудительно вывезли в Россию. Сейчас они во Владивостоке.

Об этом сообщает советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Найдено местонахождение и установлены подробности о 300 мариупольцах, которых депортировали во Владивосток. Людей расселили в поселке Врангеля в здании, что-то среднее между гостиницей и общежитием. Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают, кормят три раза, о качестве речь не идет", – говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что документов у людей нет, их держит процедура оформления.

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"Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие городки. Относительно работы – исключительно из предложенного. Низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально россияне говорят о возможности потом во время отказаться от статуса "укрытия от войны", но доверия этому нет. Фактически, наших людей с теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц август с температурой + 21 ради чего? Нет слов", — сообщает Петр Андрющенко.

Оккупанты вывезли из Мариуполя десятки тысяч человек

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 5 апреля, что около 40 тысяч жителей Мариуполя вывезены в так называемую "ДНР" и Россию.

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"Формируем списки, прорабатываем их, проверяем, чтобы это были действительно наши мариупольцы. И теперь у нас уже такая статистика. По нашим приблизительным оценкам, почти 40 тысяч населения уже поехали в "ДНР" и Россию", – отметил градоначальник.

Бойченко также добавил, что зафиксированы случаи, когда мариупольцы просят помочь им вернуться из вынужденной депортации.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, захваченной и работающей исключительно на лечение раненых оккупантов.

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