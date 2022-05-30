Безуглая, претендующая на роль омбудсмена, пожаловалась на давление в соцсетях

Марьяна Безуглая может сменить на посту омбудсмена Людмилу Денисову / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которую называют кандидаткой на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пожаловалась на давление в соцсетях.

На своей странице в Facebook Безугла заявила, что ей попадается "большое количество бранных комментариев".

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"Страница стала мишенью для оппозиционных к президенту политсил, фактически, страницу заказали. Кроме того, это объект интереса и атак российских специалистов. Так бывает. Прошу прощения, не имею физически времени ее "чистить", но имею принцип, что сама пишу , публикую, отвечаю на комментарии. Так что пока эти атаки будут... С другой стороны, все желающие могут посмотреть, как социальные сети становятся инструментом дестабилизации во время войны. Такой наглядный пример. Сколько инструментария не было бы, Украина выстоит", – написала Безуглая.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова 30 мая на брифинге заявила, что Верховная Рада хочет уволить ее с должности.

Глава правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик рассказала, что фракция "Слуга народа" уже подготовила кандидатуры на замену Денисовой. По ее словам, на должность омбудсмена будут предлагать "слуг народа" Марьяну Безуглую, Александра Качуру и Николая Тищенко.

Безуглая "засветилась" в громких скандалах

Марьяна Безуглая недавно стала соавтором резонансного законопроекта, в котором предлагалось разрешить командирамубивать военных в случае неподчинения, то есть – дезертиров.

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Стоит отметить, что у командиров и сейчас есть право применять оружие против нарушителей устава, однако в действующей редакции закона есть уточнение – "не приводя к смерти военнослужащего". Из новой версии эту строку хотят убрать.

Также "слуга народа" отметилась тем, что призвала СБУ открыть дело против журналиста Юрия Бутусова из-за того, что тот якобы распространяет информацию о позициях украинской армии в интересах России. Бутусов сообщил, что ему запретили посещать военные части на передовой на фронте и обосновал это как препятствование журналистской деятельности.