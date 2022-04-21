Битва за Донбасс: в Луганской области ВСУ отбили девять атак оккупантов

Оккупанты потеряли ЗРК, танк и 10 единиц бронетехники / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области российские оккупанты пытаются закрепиться в Рубежном и штурмуют Попасную. Бойцы ВСУ отбили девять атак противника.

Об этом сообщила в Facebook Луганская областная государственная администрация.

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"На линии фронта отбиты девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами. Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

В Луганской ОГА также отметили, что враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной.

В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

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