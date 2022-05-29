Битва за Харьковскую область: стало известно, какую территорию контролируют оккупанты

Оккупанты захватили почти треть Харьковской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти треть Харьковской области сегодня захвачена войсками РФ, 5% были освобождены от российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов президенту Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба главы государства.

Реклама

Под председательством Зеленского состоялось рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и Харькове. Глава государства заслушал доклады начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, городского головы Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в регионе / Фото: Официальный сайт президента Украины

Синегубов проинформировал, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков.

Реклама

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – отметил глава Харьковской ОВА.

По его словам, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.

В Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений сил обороны. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий Сил обороны.

На Слобожанском направлении враг оказывает систематическое огневое воздействие для недопущения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении госграницы Украины. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.