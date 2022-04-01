Битва за Мариуполь продолжается – Арестович рассказал о ситуации на фронте

ВСУ отстаивает Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска не могут начать наступательные действия на Донбассе. Об этом на брифинге сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Главная новость сегодня заключается в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит только ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Это может свидетельствовать о неготовности действовать на земле. Наш прогноз на сегодняшний день – осторожно оптимистичен", – заявил Арестович.

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Героически держится Мариуполь, командованию ВСУ дают помощь, ту помощь, которая необходима.

"О Мариуполе помнят. Мариуполю предоставляют помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, пищи, света и газа и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

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Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запретного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", потом применили авиацию.

Ранее гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков рассказал, что для беженцев обустроили 6 тысяч мест в Запорожье и Кривом Роге. Часть людей, которым удалось вырваться из осады, находятся в так называемой серой зоне. Компании группы привлекли к работе пансионаты, где принимают переселенцев и оказывают им помощь.

Другие предприятия, продолжающие работать, обеспечивают украинских защитников. Вооруженным силам Украины передали 40 тысяч противотанковых ежей и 10 тысяч специальных шипованных цепей. Наладили и производство пластин для бронежилетов, которых уже более 2 тысяч направили на нужды армии.