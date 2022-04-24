Блинкен и Остин прибыли в Киев – Арестович

Энтони Блинкен и Ллойд Остин прибыли в Киев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин начали визит в Киев.

Об этом советник главы ОП Алексей Арестович заявил в эфире ФейгинLive.

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"Сегодня американцы в Киеве", – сказал он.

На уточняющий вопрос ведущего, идет ли речь о высокопоставленных чиновниках США Блинкене и Остине, Арестович ответил утвердительно.

"Да, прямо сейчас (в Киеве – ред.). Они разговаривают с президентом", – отметил Арестович.

Зеленский проговорился о визите Блинкена

В воскресенье, 24 апреля, в Украине прибудут с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро 23 апреля.

Как известно, США официально не анонсировали этот визит. Однако Зеленский сказал, что визит не являлся секретом.

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"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли, завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном", – сказал президент.

По словам Зеленского, он будет проводить с американскими чиновниками переговоры по поставкам оружия.

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