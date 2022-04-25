Блинкен и Остин в Киеве. Что известно о таинственной встрече топ-чиновников США с Зеленским

Владимир Зеленский обсудил с делегацией США приоритетные для Украины вопросы. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин прибыли в Киев и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сайт "Сегодня" выяснил подробности визита американских чиновников.

Что рассказали в Офисе президента

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, в начале переговоров Владимир Зеленский отметил важность посещения Киева американскими высокопоставленными должностными лицами в ответственный для Украины момент.

Реклама

"Мы ценим, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем", – отметил Зеленский.

Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, которые сейчас являются приоритетными для воюющего государства, – оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку нашей страны и гарантии безопасности.

Энтони Блинкен и Ллойд Остин встретились с Владимиром Зеленским / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Зеленский отметил, что предоставленная Соединенными Штатами оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Глава государства подчеркнул: это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников, сражающихся за родную землю на передовой.

Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая должна и в дальнейшем усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

"Мы понимаем, какими должны быть очередные шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – подчеркнул Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Реклама

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и для восстановления нашего государства, президент особо отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

Зеленский отметил, что предоставленная США оборонная поддержка на 3,4 млрд долларов является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины / Фото: Офис Президента Украины

Приезд американской делегации не анонсировался

Отметим, что американская делегация прибыла в Украину еще 24 апреля, тогда же состоялась встреча чиновников с президентом Владимиром Зеленским. Из соображений безопасности о приезде не объявляли, однако в воскресенье вечером советник главы Офиса президента Алексей Арестович все же подтвердил приезд американских чиновников.

"Да, прямо сейчас. Они разговаривают с президентом", – сказал Арестович в эфире ФейгинLive.

Новый посол и возвращение американских дипломатов

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники, Блинкен и Остин встретились не только с президентом Зеленским, но также и с другими украинскими чиновниками, среди которых были министр обороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МВД Денис Монастырский. Встреча длилась около 90 минут.

По данным издания, прежде всего, визит был призван продемонстрировать западную поддержку Украины. Кроме того, топ-чиновники сообщили о грядущем назначении посла США в Украине, которого не было почти три года – с отзыва Мари Йованович в мае 2019 года.

В то же время CNN информирует, что президент США Джо Байден назначит послом США в Украине Бриджит Бринк, которая в данное время является послом США в Словакии. На встрече также было анонсировано возвращение сотрудников посольства в Украину уже на этой неделе – они покинули Киев почти за две недели до вторжения 24 февраля, сначала перенеся некоторые функции Львов, а затем переехав в Польшу.

Новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк / Фото: Wikipedia

Еще больше военной помощи

Кроме того, на встрече Блинкен и Остин заявили о предоставлении новой помощи Украине в размере 713 млн долларов Также Штаты планируют выделить еще и новое иностранное военное финансирование Украине на сумму еще 322 миллиона долларов. Об этом в частности, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"С представителями США обсудили укрепление обороноспособности Украины. Есть результат – 322 миллиона долларов получит наша страна в рамках очередного пакета помощи от Соединенных Штатов", – написал Ермак в своем Telegram-канале.

Глава Офиса Зеленского также добавил, что с американскими чиновниками был обсужден вопрос гарантий безопасности в будущем мирном договоре Украины с Россией.

"США вполне могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины", – подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак: "США вполне могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины" / Фото: Telegram

Что заявил Блинкен

После переговоров в Киеве Блинкен и Остин отправились в Польшу, где провели пресс-конференцию. Госсекретарь США сообщил, что они провели около трех часов с президентом Украины и его командой в Киеве.

"Это было главной целью нашего визита. Мы хотели сосредоточиться на работе, которую необходимо было сделать, чтобы посмотреть на план игры, который у нас есть, и на то, как мы продвигаемся вперед по всем этим различным направлениям усилий", – отметил Блинкен.

Он также рассказал, что в Киев американская делегация приехала на поезде с юго-западной части Польши.

"Мы мало что видели, кроме как из окна поезда. В самом Киеве мы пошли сразу в президентский дворец. Мы, конечно, видели людей на улицах Киева – свидетельство того, что битва за Киев выиграна", – заявил он.

Глава Госдепа добавил, что в некоторых частях города были признаки "нормальной жизни".

"Но это резко контрастирует с происходящим в других частях Украины, на юге и востоке, где российская жестокость каждый день творит с людьми ужасные вещи", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что попытки России "подчинить себе Украину и добиться ее независимости" "потерпели неудачу".

"Россия стремилась в качестве своей главной цели полностью подчинить Украину, лишить ее суверенитета, лишить ее независимости – это не удалось. Она стремилась утвердить свою военную мощь и свою экономику, мы, конечно, видим только напротив, вооруженные силы, которые сильно отстают, и экономику, которая в результате санкций находится в упадке. Мы не знаем, как будет развиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем на сцене находится Владимир Путин", – подытожил Блинкен.

Энтони Блинкен: "Попытки России подчинить себе Украину потерпели неудачу". Фото: скриншот

Раньше мы писали: