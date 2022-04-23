Блинкен прибудет в Украину 24 апреля – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в Украину уезжает Энтони Блинкен. / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 24 апреля, в Украине прибудут с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро

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Как известно, США официально не анонсировали этот визит. Однако Зеленский сказал, что визит не являлся секретом.

"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли, завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном", – сказал президент.

Он также выразил надежду, что визит в Украину совершит и президент США Джо Байден, "как только это позволит безопасность".

Зачем Блинкен и Остин едут в Украину

По словам Зеленского, он будет проводить с американскими чиновниками переговоры по поставкам оружия.

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Президент также поблагодарил за то, что США согласились на поставку того оружия, в котором нуждается Украина.

"Соединенные штаты Америки являются лидерами в мире, и иногда именно они влияют на то, может одно или другое государство поставлять оружие", – заявил он.

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