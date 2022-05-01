Блинкен сообщил Кулебе о планах вернуть американских дипломатов в Киев "как можно скорее"

Дмитрий Кулеба (слева) и Энтони Блинкен (справа). Фото: Alex Edelman/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили выделение дополнительной помощи Украине в размере 33 миллиарда долларов и возвращение американских дипломатов в Киев.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

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"Секретарь отметил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России. Госсекретарь представил обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее", – говорится в сообщении.

Кроме того, Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили обращение Байдена к Конгрессу США о предоставлении безопасности, экономической и гуманитарной помощи в размере 33 миллиарда долларов, чтобы дать Украине возможность победить в войне с Россией.

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