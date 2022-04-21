Блокада Мариуполя и отказ РФ от режима тишины: главные заявления власти за 21 апреля

В Мариуполе очень сложная ситуация. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине российское вторжение длится уже 57-й день. Украинские военные доблестно обороняют наши города и оттесняют врага, однако есть сложные участки, такие, как Мариуполь.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 20 апреля.

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Мариуполь заблокирован

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день невозможно разблокировать захваченный Мариуполь. По его словам, оккупанты продолжают обстреливать город и людей, поэтому от Мариуполя практически ничего не осталось.

"Делаем все, что можем. Город заблокирован даже не в военном формате, заблокированы местные жители, люди пожилого возраста, дети, военные. Это больше похоже не на войну, а на террористическую операцию со стороны России", – заявил президент.

По его словам, уничтожено 95-98% всех зданий – школы, садики, жилые кварталы, заводы, набережная. Российские оккупанты бомбят из самолетов, артиллерией, ракетами. Они стреляют по всему городу, и поэтому люди боятся выйти из укрытий.

Эвакуация продолжается

Ситуация безопасности сложная и возможны изменения, поэтому нужно следить за официальными сообщениями. Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что 21 апреля, в Мариуполе продолжается эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14:00.

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Пасхального перемирия не будет

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что российская сторона отказалась установить пасхальное перемирие. Перемирие должно было быть с четверга до воскресенья

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – рассказал Кислица.

Украина может ударить по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что украинская армия нанесет удар по Крымскому мосту.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – рассказал он.

Потери российских оккупантов составляют 21 000 человек

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили: