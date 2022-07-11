Большая контратака или защита Киева. Почему Украина сообщает врагу о наступлении на Херсон

Президент Зеленский приказал ВСУ отвоевать оккупированные южные районы страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководство Украины анонсировало масштабное контрнаступление на захваченный оккупантами Юг страны. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, зачем украинская власть, фактически, официально уведомила противника о своих тактических планах, являются ли действия ВСУ началом большой контратаки или же это отвлекающий маневр.

Миллион солдат для деоккупации Юга

Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные южные районы страны, которые имеют жизненно важное значение для экономики. По словам министра обороны Алексей Резникова, Украина собирает миллионные боевые силы, чтобы выполнить задачу верховного главнокомандующего, а вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призвала жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей срочно эвакуироваться в связи с началом контрнаступления украинской армии.

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"Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там (в городах предполагаемого театра военных действий) точно не должно быть женщин и детей. Они не должны стать "живым щитом" между ВСУ и врагом. Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", – заявила Верещук.

Резников озвучил приказ Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"

Значительная часть Херсонской области, включая областной центр, была оккупирована российскими войсками еще в первую неделю войны. Атаки россиян на правом берегу Днепра были остановлены на границе Херсонской и Николаевской областей, а также на подходах к Кривому Рогу (Днепропетровская область). Линия столкновения на этих направлениях не претерпела существенных изменений с середины марта.

О начале контратаки против российских войск в Херсонской области Минобороны Украины заявляло еще в конце мая – начале июня. Тогда сообщалось, что ВСУ вернули часть утраченных территорий в южном регионе.

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"В результате удачного контрнаступления защитников Украины на Херсонском направлении, оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли при этом потери в живой силе и технике", – сообщила пресс-служба ведомства.

На протяжении месяца бои в направлении Херсонской области проходили с переменным успехом, но сейчас, похоже, что украинская власть решила бросить максимальные силы на ее освобождение.

На протяжении месяца бои в направлении Херсонской области проходили с переменным успехом / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Так с конца июня ВСУ нанесли ряд точных ударов по складам боеприпасов и военным базам российских войск на захваченных украинских территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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"Сейчас полностью уничтожен один из шести складов с боеприпасами, который находился в Херсоне на территории бывшего пивзавода", – рассказал 10 июля в эфире канала "Украина 24" в рамках проекта FreeДОМ советник главы МВД Украины Аендрей Смирнов.

К слову, удары по военным складам и объектам военной инфраструктуры РФ в Херсонской области наносились так же 28 июня (Новая Каховка), 6 и 8 июля (Херсон и Новая Каховка). По словам, советника главы МВД, благодаря западной дальнобойной артиллерии и украинской авиации в тылу врага за сутки были уничтожены 6 складов с боеприпасами, всего же за две недели были ликвидированы около 30 складов с боекомплектами оккупантов.

Смирнов также подчеркнул, что Херсонское направление сегодня является очень перспективным для украинской армии.

"Это единственно направление, где враг уже держит оборону, где мы идем в наступление", – сказал советник министра.

Контратака или отвлечение внимания

Политолог Игорь Петренко отмечает, что Украина получила серьезное западное оружие, с которым бойцы ВСУ охлаждают пыл россиян.

"Успешные удары по военным складам и центрам принятия решений привели к снижению интенсивности вражеских обстрелов по некоторым направлениям. ВСУ замедлили продвижение оккупантов и ситуация на фронте меняется не в пользу армии РФ", – говорит "Сегодня" Петренко.

В то же время политолог отмечает, что анонсируя наступление на Херсон, украинская власть раскрывает свои тактические планы врагу.

"Вероятно, это некая военно-политическая игра. Украина пытается встревожить врага, чтобы он передислоцировал свои войска", – говорит Петренко.

Контратакой на Херсон пытаются оттянуть оккупантов от Киева?

Эксперт не исключает, что Путин все еще планирует наступление на Киев, а громкими заявлениями об украинской контратаке на Херсонщине, руководство нашей страны хочет оттянуть российские войска от столицы.

О вероятности данного предположения говорит и тот факт, что в ночь на11 июля из Беларуси в сторону Украины вылетели истребители и мини-самолет "Судного дня" А-50. По словам военных экспертов, на перехват были подняты украинские истребители, которых оказалось достаточно много возле Киева.

Ряд Telegram-каналов сообщил, что в Киевской области были слышны то ли взрывы, то ли хлопки. По предположениям специалистов, это звуки, которые издают самолеты, разгоняясь до сверхзвуковой скорости.

"Концентрация авиации возле Киева и массовые заявления о наступлении на Херсон – теоретически могут быть звеньями одной цепи, чтобы расстроить планы России атаковать Киев. Это так же может быть сигналом Беларуси, предупреждающим, что в случае ее вторжения в Украину, последует незамедлительный ответ со стороны украинской авиации и тех же HIMARS, которые наносят удары по российским складам БК", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Концентрация авиации возле Киева и массовые заявления о наступлении на Херсон – теоретически могут быть звеньями одной цепи, чтобы расстроить планы России атаковать Киев". Фото: Facebook

По мнению эксперта, основная цель заявлений власти – действительно предупреждение врага об опасности, но с пользой для ВСУ.

"Мы кошмарим врага, заставляя рассредоточивать его войска. Мы можем говорить о Херсоне, а пойти по другому направлению. Это тонкая игра. Мы держим врага в гипертонусе", – говорит эксперт.

Почему анонсирование контратаки может быть опасным

В то же время военный эксперт Якуб Войнаровский считает, что украинской власти не следовало делать громкие заявления о контрнаступлении на Херсон, а наступление на Киев в ближайшее время называет маловероятным.

"Прямо сейчас такой угрозы нет. Вражеских войск на границе в направлении столицы слишком мало, а ландшафт Черниговской и Киевской области не позволит россиянам провести такие широкие маневры, как на Донбассе. Что касается наступления на Херсон, то это серьезная стратегическая задача, выполнение которой должно готовиться без лишнего постороннего внимания", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ на Херсон может иметь успех, так как россияне сконцентрировали на Донбассе практически все свои силы и, фактически, исчерпали ресурсы для дальнейшего наступления.

"Оккупантам тяжело продолжать наступление. Славянск, Крамотроск и Бахмут – это зоны плотной городской застройки, в которых сложно проводить боевые операции. Кроме того, ВСУ значительно уменьшили ресурсы врага, уничтожив десятки военных складов и прервав логистические цепочки", – говорит Войнаровский.

Почему Херсон важен

По словам эксперта, в случае, если ВСУ сможет пробиться на правый берег Каховского водохранилища, то смогут заблокировать поставки оружия и живой силы врага из Крыма.

"Таким образом, мы выходим на позиции преимущества. Если мы прорываемся к берегу Азовсткого море и возьмем под контроль побережье от Бердянска до Херсона, мы перекрываем коридор в Крым, сам полуостров оказывается в ловушке, а войска на нем – заблокированы и под прицелом нашей артиллерии. Если мы еще получим и дальнобойные ракеты, это может заставить Россию отвести часть флота", – говорит Войнаровский.

Однако эксперт опасается, что из-за анонсированного властью наступления на Херсон, противник может занервничать и начать действовать на опережение.

"Не знаю, кто дергает за язык наших топ-чиновников, но мы можем спровоцировать врага атаковать Львовскую и Волынскую области из Беларуси. Акцентировать внимание на Херсоне целесообразно лишь тогда, когда у нас уже будет в данном регионе оперативная инициатива", – подытожил Войнаровский.

Украинские военные освободили от российских оккупантов очередной населенный пункт / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вооруженные силы Украины начинают контрнаступление на юге.

Также мы информировали, что по убеждению президента Зеленского, активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года.