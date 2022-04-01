Буча заминирована, до мая нельзя туда возвращаться – секретарь горсовета

На разминирование Бучи уйдет минимум месяц / Коллаж "Сегодня"

Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский сообщил, что этот населенный пункт все еще находится под оккупацией и туда небезопасно возвращаться, поскольку и жилые дома, и даже тела погибших заминированы.

Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24.

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"На сегодняшний день город Буча остается небезопасным направлением. Он пока еще оккупирован. Действительно, есть проверенная информация от наших Вооруженных сил, от нашего Главного управления разведки, что бронетехника рашистов выведена и значительная часть военных сил. Однако остается большое количество диверсионных групп, остаются также российские военные, которые переодеты в гражданское и фактически продолжают сопротивление. Поэтому на сегодняшний день возвращаться в город Буча небезопасно", – сказал Тарас Шаправский.

По его словам, такая ситуация будет сохраняться некоторое время даже после освобождения Бучи. Минимум месяц у властей уйдет на то, чтобы устранить все ДРГ и разминировать город.

"До месяца времени мы прогнозируем. Поскольку, по предварительной информации, большие территории заминированы. Заминированы жилые дома, административные строения. Заминирована брошенная военная техника, заминированы даже тела погибших. Поэтому большая просьба ко всем, кто остается в Буче, – не подходите к незнакомым предметам, не ходите по лесополосе, категорически не подходите к брошенной военной технике и не трогайте тела погибших", – попросил бучанцев Шаправский.

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