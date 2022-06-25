Буданов анонсировал большие перемены на фронте: когда и чего ждать

Буданов спрогнозировал, когда наступит переломный момент в войне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальник разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется к границам 1991 года. Никаких других сценариев пока не рассматривают. Также он спрогнозировал, когда произойдет переломный момент в войне, а боевые действия прекратятся.

Об этом Буданов заявил в эфире одного из крупнейших вещателей Великобритании ITV news.

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По словам главы разведки, начиная с августа, произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру начинающийся переломный момент.

"Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", – отметил Буданов.

Глава разведки также убежден, что Путин не добьется успеха в этой войне.

"Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", – убежден руководитель военной разведки Украины.

Поддержка Великобритании

Буданов подтвердил, что часть успеха украинской армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки, и отметил недавнее предложение Великобритании об обучении 10 000 украинских военнослужащих.

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"Поддержка Великобритании очень значительна. Это отличный пример сотрудничества и помощи", – отметил генерал-майор Кирилл Буданов.

Ранее Буданов заявлял, что Вооруженные силы Украины должны зайти на территорию Крыма до конца года.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а Россия уже проиграла в развязанной ею же войне.