Буданов раскрыл подробности операции защитников Украины на Змеином

Буданов рассказал об обстановке на острове Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

Операция против российских оккупантов на острове Змеиный будет продолжаться до его полного освобождения. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупационные войска размещают на острове группировку, состоящую из подразделений ПВО, а также подразделения, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки. Также на острове находятся катерная группа и подразделения спецназначения.

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"Операция продолжается. Наносится огневое поражение по этим объектам. Операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный", – отметил Буданов.

Ситуация на острове Змеиный

На острове Змеиный продолжается военная операция по уничтожению живой силы и техники российских оккупантов. Оперативное командование "Юг" подтвердило, что были нанесены удары по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море. Ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительного преимущества в Черном море.

Во время атаки ВСУ поразили ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

Появился спутниковый снимок с последствиями удара по позициям захватчиков.