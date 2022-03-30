Зеленский: Будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека

Зеленский заявил, что украинцы будут бороться за каждый метр земли. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к мировому сообществу, где рассказал о переговорном процессе между Украиной и Россией.

Видеообращение глава страны опубликовал в Telegram.

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"Есть переговорных процесс, который продолжается. Но это пока только слова. Пока – без конкретики. Есть также и другие слова – о якобы отводе российских войск от Киева и Чернигова. Мы же знаем, что это не отвод, а последствия изгнания оккупантов нашими защитниками", - сказал Зеленский.

По его словам, в это же время враг накапливает войска для новых ударов на Донбассе.

"Но мы к этому готовились. Мы никому не верим, ни в какие красивые слова. И мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека", - добавил глава государства.

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Подоляк поделился позитивом после переговоров в Стамбуле

Украина получит огромную поддержку и защиту в лице международных партнеров, подписав договор о гарантиях и безопасности. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга.

"Если мы подпишем международный договор о гарантиях и безопасности, Украина наконец будет иметь не только свою армию, которая очень сильно сейчас воюет, но еще и поддержку в лице стран, которые имеют сильнейшие армии, в том числе с ядерным компонентом. После этого никто уже в будущем не будет считать, что за 3-5 дней он пройдет всю Украину. Правда, этого и сегодня не произошло. Мы видим, что Российская Федерация не такая уж и сильная. Как оказалось, она умеет воевать только с мирными жителями", – сказал Подоляк.

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Также он отметил, что у него есть оптимистической прогноз относительно "стамбульских переговоров" и что ситуация с войной в Украине может на них решиться в нашу пользу.

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