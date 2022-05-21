"Будем забирать их домой". Зеленский рассказал об обмене защитников "Азовстали"

Владимир Зеленский рассказал об эвакуации с "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью в эфире YouTube-канала "Украина 24".

Реклама

"Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали", – сообщил президент.

По его словам, дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, "Красный Крест" и РФ. Это касается безопасности военнослужащих и обмена.

"На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод защитников и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное. Будем забирать их домой. Это то, что мы должны сделать с партнерами, которые брали на себя ответственность", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что много раз он просил лидеров других государств предоставить оружие для деблокады Мариуполя и его защитников. Но в результате пришлось полагаться на дипломатию, потому что военным путем разблокировать город было невозможно.

Зеленский добавил, что о разблокировании Мариуполя договаривались западные партнеры. Он лично просил лидеров Турции, Швейцарии, Израиля, Франции повлиять на президента РФ Владимира Путина.

Реклама

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

Реклама

Ранее мы писали: