Будет ли третья фаза войны в Украине, решит битва за Донбасс – Арестович

Алексей Арестович рассказал о том, как может закончиться война / Фото: Коллаж: Сегодня

От того, как будут развиваться военные действия на Донбассе, зависит, какой будет следующая фаза войны. Об этом в видеообращении на странице в Facebook рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Эта битва хоть и важна и судьба ее определит третью фазу войны, эта фаза будет такой же провальной, как и первая фаза. По соотношению сил и средств она не позволяет решить поставившие их задачи. Единственное, чем это оправдано с их стороны, это политическая воля, которая заставляет их военных гнать вперед и неспособность их военных объяснить, что они не могут выполнить цели, которые перед ними поставлены", – такое мнение выразил он.

Арестович отметил, что после того, как российская армия использует последние резервы, она будет способна только на тактические действия. По его словам, есть еще один выход из ситуации – это мирные переговоры, и, возможно, РФ пойдет этим путем.

"У них три выхода: становиться в оборону, пытаться подкреплять ее политическими объявлениями каких-то херсонских народных республик или идти. Но мирные переговоры еще возможны. Я думаю, что пойдут мирными переговорами, они будут пытаться договориться, обмануть нас и сделать вид, что так все с самого начала и планировалось, что админграница так называемых "ЛНР" и "ДНР" это и есть то, к чему все шло..." – рассказал советник ОП.

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