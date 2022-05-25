Будущее Европы формируется в окопах под Северодонецком: главные заявления властей за 25 мая

Судьба Европы зависит от украинских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 91-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты усилили наступление на Донбассе, Украина продолжает отражать атаки захватчиков, однако для полной победы над врагом необходима дополнительная помощь объединенного Запада.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 25 мая.

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Зеленский выступил в Давосе

Президент Владимир Зеленский выступил на украинском завтраке в Давосе, где заявил, что окончание войны в нашей стране зависит от многих факторов, а самым сильным оружием стало единство украинцев.

Украинский лидер подчеркнул, что окончание войны зависит от желания разных сторон, прежде всего, Запада относительно твердости и вооружения, финансовой силы Украины.

"Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", – отметил Зеленский.

Он добавил, что также это зависит от желания Владимира Путина, потому что война "в любом случае закончится".

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Кроме того, Зеленский считает, что самым сильным оружием стало единство всех украинцев.

"Самым сильным оружием Украины на начальном этапе войны стало объединение всех украинцев", – заявил президент.

Он отметил, что объединения Европы ни в вопросе предоставления оружия, ни в вопросе вступления Украины в ЕС, ни в вопросе принятия в НАТО Финляндии и Швеции пока не видно.

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Украине срочно необходимы РСЗО MLRS и системы ПВО

Для противостояния российским оккупантам Украине срочно необходимы РСЗО MLRS и системы ПВО. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Мы ждем этих вооружений и призываем наших партнеров передать их нам, без лишних колебаний. Оружие и санкции против России – это ключ к победе, миру и безопасности в Европе. Совместная борьба за мир сегодня идет в Украине, а каждая минута колебаний стоит нам очень дорого – жизнь людей", – написал он.

Будущее Европы формируется под Северодонецком и Бахмутом

Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и объемов снабжения оружием. Хотите окончание войны? Ключ к миру – в ваших столицах", – написал Подоляк.

В районе Лимана и Северодонецка продолжаются тяжелые бои

Ситуация на Донбассе за последние дни значительно усложнилась. В районе Лимана и Северодонецка продолжаются тяжелые бои. Однако на Бахмутском направлении ВСУ удалось отразить наступление оккупантов в районе трех населенных пунктов. Там враг понес значительные потери. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 24 мая.

Отмечается, что на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери. На Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

"На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки", – говорится в сообщении.

Главное о войне в Украине на утро 25 мая – смотрите в видео ведущего Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":

Потери российских оккупантов составляют 29 450 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 29 450 солдат и 1305 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 29 450 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1305 (+3) ед.;

боевых бронированных машин – 3213 (+19) ед.;

артиллерийских систем – 606 (+0) ед.;

РСЗО ‒ 201 (+0) ед.;

средства ПВО – 93 (+0) ед.;

самолетов – 206 (+1) ед.;

вертолетов – 170 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);

крылатые ракеты – 112 (+0);

корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2217 (+5) ед.;

специальной техники – 44 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Минобороны Великобритании заявили, что в Украине РФ потеряла столько военных, сколько СССР за 9 лет в Афганистане. Это связано с плохой тактикой.

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