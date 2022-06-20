Бывшему мэру Киева объявили подозрение за предательство Родины

Леонид Черновецкий публично поддержал войну Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшему мэру Киева Леонид Черновецкий уведомлен о подозрении. 25 февраля бывший глава столицы в соцсетях призвал признать границы так называемых "ЛДНР" и отказался называть войной полномасштабное вторжение РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Черновецкий обвиняется в публичных призывах и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мер столицы на собственной странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

"Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Скандальное заявление Черновецкого

Бывший мэр столицы, уже много лет находящийся за пределами Украины, неожиданно публично оправдал Путина за войну.

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Черновецкий в одном из сообщений заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ "приведет к большим человеческим страданиям".

После того как в комментариях начали жаловаться, Черновецкий вступил в дискуссию. Там он назвал бомбардировку украинских городов "демонстрированием силы РФ" и отказался называть войну войной.

"Признают границы ("ЛДНР" – УНИАН) – сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения", – написал бывший глава столицы.

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Ранее мы писали, что правительство Российской Федерации исключило бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого из санкционного списка.

Напомним, еще в 2017 году решением Печерского суда было получено разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью заключения под стражу.