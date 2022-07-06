Бывшему "слуге народа" Ковалеву объявили подозрение в госизмене (видео)

Алексеем Ковалевым занялось ГБР / Фото: Коллаж: Сегодня

Народному депутату, экс-члену фракции "Слуга народа" Алексею Ковалеву сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Facebook, работники ГБР в апреле открыли уголовное производство в отношении нардепа, который "после полномасштабного вторжения Российской Федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам".

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"В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора – "правительстве Херсонской области". Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляцию сознания", – говорится в сообщении.

Депутату грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Ковалев открыто перешел на сторону РФ

3 мая Алексея Ковалева исключили из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, поскольку он добровольно остался в оккупированном Херсоне и раздавал интервью российским пропагандистам.

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8 июня коллаборант сообщил в соцсетях о встрече с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко – кремлевским куратором оккупированных территорий. Ковалев заверил, что Россия "навсегда" в Херсонской области.

Позже стало известно, что Ковалев вошел в состав назначенной оккупантами "администрации" Херсонской области как заместитель главы по вопросам сельского хозяйства.

22 июня появилась информация, что херсонские партизаны ликвидировали депутата-изменника, но она не получила подтверждения.