Цель России – расколоть единство Евросоюза: главные заявления властей за 30 мая

Путин хочет расколоть ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 96-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают наступать на востоке Украины и нести потери, тем временем ЕС может согласовать шестой пакет санкций против РФ.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 30 мая.

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Президент Украины подвел итоги 95-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 30 мая и рассказал, что он посетил Харьков и передовые позиции украинских военных в области.

"Харьков пережил страшные удары оккупантов. Но Россия уже проиграла не только битву за Харьков, не только битву за Киев и север нашей страны. Она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Они все сгорели. В том числе и там, на Салтовке", – сказал Зеленский.

Он отметил, что треть Харьковской области до сих пор под оккупацией.

"Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и на государственном", – пообещал президент.

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Он также рассказал, что в результате российских ударов в Северодонецке разрушена вся критическая инфраструктура. 90% домов повреждены. Более двух третей жилого фонда города полностью разрушены. Нет связи. Постоянные обстрелы.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина делает все, чтобы сдержать это наступление.

Сегодня ЕС может согласовать шестой пакет санкций против РФ

Европейский союз может согласовать шестой пакет санкций против России уже сегодня, 30 мая. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Как сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, были сложные переговоры, но решение необходимо принимать, включая эмбарго на российскую нефть. Отмечу, что для ЕС важно продемонстрировать сильную позицию, поскольку главная цель России – расколоть единство и использовать это как слабость Евросоюза. Этого нельзя допускать", – написал Ермак.

В РФ отрицают, что ее военные наносят удары по гражданским объектам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал официальных представителей России, заявляющих, что армия РФ не наносит удары по гражданским объектам в Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы не бьем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений России Лавров. Считаем, что Всемирная организация здравоохранения должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей России. Может быть, новый вирус?" – написал Подоляк, опубликовав фото "военных целей" РФ.

Украине необходимо больше современного оружия

Во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2022 году глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что наша страна готова быть гарантом стабильности безопасности в регионе, но ей нужно больше современного оборонного оружия. Речь идет о быстрой поставке на регулярной основе реактивных систем залпового огня, дальнобойных артиллерийских систем и боеприпасов, систем береговой обороны, танков и бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

"Дайте нам ракеты, которые смогут сбить российские ракеты. Задайте себе вопрос: а кто следующий в имперских интересах России, которая не ценит ни человеческие жизни, ни ресурсы в достижении своих целей, порожденных больной фантазией?" – подчеркнул Стефанчук.

Руслан Стефанчук: "Дайте нам ракеты, которые смогут сбить российские ракеты" / Фото: Верховная Рада

Российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. При этом захватчики несут огромные потери в Украине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что на Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запселье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки. На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенные пункты Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщевая и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52.

"На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокирования основных логистических путей. На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск", – говорится в сообщении.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 мая: Сумская и Харьковская области страдают от ударов российской авиацией и "Искандеров", вражеские ракеты снова поразили Одесскую область, на Донбассе ВСУ отразили все атаки рашистов.

Потери российских оккупантов составляют 30 350 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 30 350 солдат и 1349 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 350 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1349 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 3282 (+12) единицы;

артиллерийских систем – 643 (+12) единицы;

РСЗО – 205 (+2) единиц;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 207 (+0) единиц;

вертолетов – 174 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3);

крылатых ракет – 116 (+2);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2258 (+18) единиц;

специальная техника – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Запорожском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага на 30 мая: еще минус 200 солдат личного состава за сутки, а также 11 танков и 12 бронированных машин. Украинская ПВО работает круглосуточно и прицельно по ракетам России.

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