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"Целились танком и БМП, а получили по заднице". На Николаевском направлении ВСУ разбили бригаду оккупантов

Наталья Магдык
26 мая, 19:27
На Николаевском направление ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов

Украинские военные ликвидировали группу оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

На Николаевском направлении украинские военные разбили группу оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

Получили по самое не могу

Оккупанты пошли в наступление, но были выбиты украинскими военными.

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"Хорошая новость пришла с Николаевского направления. Там наши ребята врезали москаликам по самое не хочу. Одним словом – группка нелюдей собралась выйти на наши позиции. Усилились танком, БМП, полезли…Получили не только по затылку, но и по заднице. И все, нет той группки. Напомню, что на том направлении есть и наши парни – одесситы, 28 механизированная отдельная бригада. Благодарю всех, кто с Одессой мамой и Николаевом", – сказал Братчук.

Потери оккупантов

  • личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
  • танков – 1315 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) единиц,
  • артиллерийских систем – 617 (+11) единиц,
  • РСЗО – 201 (+0) единица,
  • средств ПВО – 93 (+0) единицы,
  • самолетов – 206 (+0) единиц,
  • вертолетов – 170 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) единицы,
  • крылатых ракет – 114 (+2) единиц,
  • кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2225 (+8) единиц,
  • специальной техники – 47 (+3) единиц.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.