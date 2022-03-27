ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов – Генштаб ВСУ

Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы. Фото: коллаж "Сегодня"

Враг на временно занятых территориях продолжает нарушать требования Международного гуманитарного права прибегает к похищению и запугиванию местных жителей, удерживает гражданских граждан Украины в заложниках.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В связи с нарушением подразделениями Сил обороны тылового снабжения российских оккупантов, в населенных пунктах Иванкив и Оране оккупанты просят у населения еду, ведут себя не агрессивно, факты мародерства не зафиксированы.

Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", – говорится в сообщении.

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Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области республики Беларусь.

Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в городе Чернобыль, который находится на незначительном расстоянии от АЭС.

В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

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По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы.

"Так входящая в группировку 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области получила разрешение на использование указанных боеприпасов. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", – добавили в Генштабе.

Война в Украине