Часть Украины зальет дождями – синоптики

На части Украины ожидаются ливни и грозы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в эту субботу, 11 июня, установится жаркая погода. Температура воздуха в большинстве областей составит +28+34 градуса. При этом в ряде областей ожидаются дожди. Жарче всего будет в центре и на юге страны. В части областей осадков не ожидается, но в ряде регионов пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Одним из самых жарких мест в Украине станет Киев – там температура поднимется до +34, а прохладнее всего будет на западе.

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Подробно по регионам дал прогноз сайт Meteoprog.

В Карпатском регионе и Буковине вероятны сильные ливни, возможен град и шквалы до 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18 °С, днём +23+28 °С, в Карпатах около +20 °С.

На севере Украины без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/с. Ночная температура +12+17 °С, днем потеплеет до +27+32 °С.

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В центральных областях ночью сухо, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами и возможными шквалами. Температура ночью +15…+20 °С, максимальная днём +27+32 °С.

В южных областях ночью без осадков, днем местами ливневые дожди с грозами и шквалами. Температура воздуха ночью +16+21 °С, днем +28+33 °С.

На востоке также осадков не предвидится. Ночная температура +15+20 °С, дневная до +28+33 °С.

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Прогноз от Диденко

В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook добавила, что ветер преимущественно будет восточным, только в западных областях – северо-западным. Умеренный, разве во время гроз может рвануть к сильному.



По ее прогнозу, 11 июня кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях Украины, местами на юге и в центре. Из этих регионов Днепр с районами, Полтава, Запорожье избегут дождей. В Киеве в субботу – сухо и очень жарко, до +32, +33 градусов.

Жителей столицы синоптик призвала беречься от горячего воздуха, избегать продолжительного пребывания на солнце, пить побольше воды, прикрывать голову, не злоупотреблять кофе и крепкими чаями.

Ранее украинцев предупреждали, что в жаркую погоду усиливается вероятность пожаров, поэтому нужно быть осторожными. Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь и говорили о признаках метеочувствительности.