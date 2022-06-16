Чего ждать Украине от совместного визита Шольца, Макрона и Драги

Шольц, Макрон и Драги едут в Украину/Фото: REUTERS/Michele Tantussi, REUTERS/Gonzalo Fuentes, REUTERS/Abir Sultan

В Киеве ждут визита трех лидеров Европейского Союза — канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Визит политиков состоится накануне представления оценки Еврокомиссии, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.

Важная встреча

После вчерашней встречи начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", на которой Украину мощно поддержали и приняли решение о новом пакете помощи, в нашу страну едут важные гости – Шольц, Макрон и Драги. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и покажут мощную демонстрацию западной солидарности с Украиной. Визит достаточно важен, поскольку пройдет накануне представления оценки Европейской комиссией того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия даст свой вывод по статусу для Украины.

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Шансы Украины получить статус кандидата

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Еврокомиссия, вероятно, объявит, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС. Однако есть требование — страна должна провести ряд реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Некоторые страны Европейского Союза расходятся во мнениях относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предварительное условие для того, чтобы Украина стала кандидатом, следует ли обозначить контрольный список реформ уже перед следующим шагом на пути в ЕС — официальным открытием переговоров о вступлении.

Что думают в Брюсселе?

Дипломаты в Брюсселе считают, что визит Шольца, Макрона и Драги в Украину необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо воплотить, будет предоставлен на более позднем этапе.

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Условия для Шольца

В преддверии визита в Украину канцлера Германии Олафа Шольца украинский посол Андрей Мельник выдвинул к нему два требования.

"Во-первых, мы хотим, чтобы канцлер недвусмысленно, без всяких "но" и "если" пообещал, что Украине будет предоставлен статус кандидата на членство в ЕС, и обеспечил, чтобы Европейский Совет на следующей неделе принял это историческое решение единогласно", — сказал Мельник.

Также Украина ожидает, что Шольц должен покончить с колебаниями Германии в вопросе тяжелых вооружений и оказать реальную помощь как из запасов Бундесвера, так и от военной промышленности.

Мельник призвал правительство ФРГ во главе с Шольцем "воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы сыграть ведущую роль в Европе и всеми силами остановить войну с РФ".

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Лидеры могут давить на Украину

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что слабо верит в то, что найдутся какие-то аргументы или у президента Франции, или у канцлера Германии, или у премьер-министра Италии, чтобы заставить Украину пойти на односторонние уступки России.

"Мы понимаем, что заплачена большая цена уже в противостоянии агрессии за нашу победу. Я думаю, что, наоборот, нужно заручиться поддержкой представителей стран ЕС, чтобы они поддерживали Украину оружием, политически и дипломатически по пути к тому, что нужно остановить Путина. В отношении этого должен быть консенсус", – сказал Александр Мусиенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Макрон назвал два варианта окончания войны в Украине. Читайте также о том, что Зеленский хочет, чтобы Шольц наконец-то определился с позицией Берлина по поводу войны.