Число погибших в результате обстрела Николаевской ОГА возросло до 12

34 человека были травмированы/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Николаеве увеличилось количество жертв в результате обстрелаоккупантами облгосадминистрации. Спасательная операция продолжается.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Подробности
В настоящее время известно, что в результате обстрела Николаевской ОГА 12 человек погибли. Кроме того, еще 34 получили ранения. Сейчас на месте инцидента продолжается спасательная операция.
Что известно об обстреле?
Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Отмечается, что была разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа, без дальнейшего горения.
Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Однако цифра увеличилась.