Путину ответили на зерновой шантаж – цитаты мировых лидеров за 26 мая

Гитанас Науседа и Санна Марин поддерживают евроинтеграцию Украины / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Мировые лидеры теперь занимаются решением новой проблемы – продовольственной, которую создал многим странам международный преступник Владимир Путин. Именно на эту тему высказывались политики.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие цитаты 26 мая.

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Мировой шантажист

Президент Литвы Гитанас Науседа прекрасно понимает, что блокировка украинского зерна очередной преступный шантаж Путина.

"Россия использует экспорт украинского зерна как инструмент манипулирования в своей войне. Разблокировка Одесского порта должна быть первоочередной задачей, но Литва готова предоставить свою железнодорожную инфраструктуру и морской порт, чтобы экспорт зерна из Украины не прекращался при перевозке через Польшу", – заявил Науседа.

На шантаж Путина, который требует отменить санкции в обмен на снятие морской блокады для экспорта украинского зерна, никто идти не собирается.

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"Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от РФ. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России", – передает слова официального представителя Госдепартамента США Нед Прайсателеканал CNN.

Мировой агрессор

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что Кремль не отступится от своих кровавых планом.

"Русскую агрессию нельзя умиротворить. Ее нужно встретить с силой. Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине", – заявила британский политик, которую цитирует The Guardian.

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В Эстонии также видят в Москве одну сплошную угрозу.

"Наивно говорить, что Россия является частью архитектуры Европы безопасности. Россия, которая развязала полномасштабную войну с целью покорения Украины, не хочет брать на себя ответственность за мир и стабильность в Европе, а, наоборот, хочет подорвать эту стабильность и безопасность. Сейчас Россия является угрозой для этой архитектуры безопасности", – сказал президент Эстонии Алар Карис.

Оружейный вопрос

На Западе понимают, что без их вооружения российская угроза может расползтись по всей Европе.

"В начале поддержка поступала в основном оружием советских времен, но теперь мы предоставляем больше натовского оружия, для использования которого нужно учиться. Альянс является активным участником группы поддержки Украины под лидерством США, которая впервые встретилась на авиабазе "Рамштайн"... И самая первая задача НАТО – помочь оказывать поддержку – и в течение длительного времени. Поэтому я призываю союзников пополнять поставки – потому что это все больше становится войной на истощение", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

А побывавшая в Киеве премьер-министр Финляндии Санна Марин заверила, что ее страна будет поддерживать Украины в борьбе с агрессором и помогать ей на пути в ЕС.

"Европейскому Союзу важно быть единым, смелым и решительным перед лицом российского вторжения. Важно сделать конкретные шаги для того, чтобы Украина стала государством-членом ЕС", – заявила самая молодая премьер в Европе, которой 36 лет.

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