Данилов объяснил, что делать с Россией после ее поражения в Украине

Секретарь СНБО заявил, что Россия развалится при нашей памяти. / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президента Российской Федерации Владимира Путина "уберет" сама жизнь. Причем это произойдет "при нашей памяти".

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

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Развал России

"Его (Путина. – Ред.) жизнь уберет. Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти", – заявил Данилов.

По его словам, РФ не может "держаться", потому что это искусственное образование:

"Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать".

Кроме этого, секретарь СНБО рассказал, что делать миру с Россией после ее поражения в Украине:

"Из России должны убрать оружие, в том числе ядерное. Очень опасно оставлять страну с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые сегодня есть".

Данилов заявил, что есть страны, которые "никогда в жизни ни на кого не нападали", а есть государства, живущие в постоянных нападениях на другие страны.

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"Россия – одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", – сказал он.

Напомним, Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты на Донбассе изменили тактику. Следующие недели будут очень напряженными.

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