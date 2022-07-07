Данилов раскритиковал гражданских за "сливы" о контрнаступлении ВСУ (видео)

Алексей Данилов заявил, что гражданские люди не должны рассказывать, когда у Украины будет контрнаступление. / Фото: Коллаж: Сегодня

Если говорить о ситуации относительно возможных контрнаступлений Вооруженных сил Украины – именно по военным компонентам, – то это дело военных. Они должны определяться, где, когда, как должны проводить эти операции.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Апострофу".

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"Недопустимые вещи"

"Мне очень жаль, когда начинают гражданские люди, даже если они имеют отношение к Верховной Раде, рассказывать, когда у нас будет контрнаступление, где у нас будет контрнаступление. Эти вещи недопустимы. Я думаю, что контрразведка должна заниматься такими "глашатаями", – сказал он.

По мнению Данилова, гражданские люди, не имеющие к этому никакого отношения, не имеют права давать комментарии.

"Как только наше войско будет готово, и это не зависит только от Байдена или от поставки (оружия – ред.), наши военные знают, чем им нужно заниматься. Мы им доверяем. Мы понимаем, что на них лежит большая ответственность по защите нашей страны. Но здесь я хотел бы заметить, что они не должны быть одинокими. Все наше общество должно участвовать в военном отпоре агрессору", – рассказал секретарь СНБО.

Кроме этого, Алексей Данилов отметил, что в некоторых регионах Украины есть гражданская жизнь, которая "выходит за рамки":

"Я не против того, чтобы были, скажем, какие-то жизненные вещи, но есть вещи, выходящие за рамки. Тогда общество не понимает, в каком мире мы живем, в какое время мы живем. И эти клубы в Киеве, в других городах , где некоторые из выдающихся деятелей, которые сейчас рядятся в вышиванку, отдыхают, и в том виде там, где они находятся, – это совершенно недопустимые вещи".

По его словам, во время войны такие вещи недопустимы, поскольку существует угроза "успокаевания" нашего общества – все хорошо, спокойно, ничего не нужно делать.

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"Это абсолютно недопустимые вещи. Мы должны все каждый день помогать фронту", – сказал Данилов.

Ранее Алексей Данилов заявил, что Россия за неимением возможностей вести бои по всей линии фронта в Украине сменила тактику. Также сайт "Сегодня" сообщал, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по окончании войны в Украине.