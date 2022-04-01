Данилов: Россиянам нужна победа, у них есть сакральная дата

Секретарь СНБО заявил, что будет еще много боев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин не оставляет вопрос по уничтожению Украины, поэтому радоваться отступлению российских войск преждевременно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Им нужна победа"

"Он (Путин – ред.) сейчас переформатирует свои войска, чтобы дальше продолжать наносить удары по нашей стране. Не радуйтесь, что кто-то добровольно покидает города. Это работа нашей армии, наших Вооруженных сил. За каждым освобожденным городом есть гибель наших парней и девушек, которые защищают нашу страну", – сказал Данилов.

По его словам, в России есть "сакральная дата":

"Поэтому говорить, что они куда-то "бегут"... Я бы этого не говорил, и для нас это очень дорого стоит, все эти их "отходы". У них есть большое желание на сегодня переформатироваться. Им нужна победа. Мы помним, что у них есть сакральная дата – 9 мая. И к этой дате Путин поставил задачу – закончить парадом победы эту войну".

Секретарь СНБО также заявил, что украинцам нужно понимать – впереди много боев:

"И расслабляться я никому не советую. Ситуация не такая радостная, как бы нам всем хотелось".

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Напомним, Алексей Данилов предупредил российское военно-политическое руководство, что им не скрыться от трибунала – даже в бункере на Урале.

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