Деблокада "Азовстали" возможна – Зеленский после встречи с генсеком ООН

Встреча Зеленского с Гутерришем. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, успешный результат деблокады металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе все еще возможен.
Об этом он сказал после встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает The Guardian.
В свою очередь генсек ООН заявил, что делает все возможное для эвакуации людей из "Азовстали". Также Гутерриш назвал Мариуполь "кризисом в кризисе".
Кроме того, он сказал, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью.
Путин встретился с генсеком ООН
- Президент РФ Владимир Путин 26 апреля в Москве встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения войны в Украине.
- В ходе встречи тет-а-тет генеральный секретарь подтвердил позицию Организации Объединенных Наций относительно Украины. Стороны обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из горячих точек, а именно из Мариуполя.
- Хозяин Кремля "дал принципиальное согласие", но дальнейшие шаги еще будут обсуждаться.
- Кроме того, читайте, что Путин наврал генсеку ООН про Мариуполь, "зеленые коридоры", Бучу и в целом о войне.
Также напомним, генсек ООН побывал в разрушенной Бородянке.