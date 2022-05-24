Делаем оккупантам нервы: глава Одесской ОГА отреагировал на свой заочный арест в России

Марченко прокомментировал решение Басманного суда Москвы / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко отреагировал на свой заочный арест в российском суде. Он призвал оккупантов прекратить позориться еще больше. Об этом Марченко сказал в своем вечернем обращении.

"Сегодня Басманный суд Москвы заочно объявил меня в розыск и арестовал. С чем их и поздравляю. Но не понимаю, зачем меня искать — я же никуда не делся и не собираюсь. Придите и попробуйте арестовать. Но предупреждаю — я буду сопротивляться", — сказал он.

Марченко отметил, что это говорит о том, что у захватчиков сдают нервы.

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"И вообще такое внимание со стороны оккупантов — это прекрасный признак, что мы работаем эффективно и делаем им нервы. В конце концов, хватит позорить себя еще больше. Ваши детские попытки кого-то напугать вызывают только смех. А ваша так называемая "вторая армия" и так уже опозорила себя на весь мир. Слава Украине!" — заявил глава ОВА.

Решение об аресте Марченко

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира батальона "Айдар", нынешнего главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко. Его обвиняет в "применении запрещенных методов ведения войны".

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ, заявили в пресс-службе суда.

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