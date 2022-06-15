Делают недостаточно. Моравецкий объяснил, как НАТО должно защитить Украину

Моравецкий призвал Столтенберга сильнее поддерживать Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал НАТО за недостаточную поддержку Украины. По его мнению, Альянс должен приложить больше усилий по защите нашей страны. НАТО остается единственной структурой, способной противостоять атакам России на Европу.

Об этом Моравецкий сказал во время выступления на пресс-конференции с генсеком НАТО.

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Премьер-министр Польши напомнил, что украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить.

"Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Я считаю, что нет. Мы не делаем достаточно, мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинцев", – убежден Моравецкий.

Он призвал активнее снабжать Украину оружием и артиллерией. Премьер-министр Польши подчеркнул, что экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас – не через несколько недель, не через месяц.

Моравецкий также подчеркнул, что украинцам сейчас необходима надежда и членство в ЕС.

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Генсек НАТО обещает больше оружия для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна получить больше тяжелого вооружения. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины — это формат, основанный на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины.

"Мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предвидеть, как эта война завершится, но должны быть готовы давать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", – отметил генсек.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил точный список оружия, которая поможет Украине изгнать РФ

Ранее мы писали, что обучение украинских военных на немецких самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено уже скоро. Это позволит отправить вооружение в зону боевых действий в Украину.