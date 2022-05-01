Десант из Конгресса США: Зеленский встретился с Пелоси в Киеве (видео)

Зеленский и Пелоси встретились в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский начал в Киеве встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Зеленский встретил делегацию США у стен своего Офиса на Банковой.

"Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", – отметили у Зеленского.

Говорили о ленд-лизе и финансовой поддержке

Зеленский назвал визит Пелоси "сигналом мощной поддержки со стороны США".

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"Этот сигнал высоко ценю я как президент, наша команда и народ Украины. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации", – сказал он.

Президент выразил благодарность США и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу – мы благодарны за это", – сказал Зеленский.

Он также отметил важность обращения президента США Джо Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 млрд долларов.

Со своей стороны Пелоси отметила, что сегодня Украина героически борется за свободу и США готовы помогать нашей стране, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

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Визит Блинкена и Остина в Киев

Пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров рассекретил детали встречипрезидента Украины с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином 24 апреля.

Цель визита заключалась не в конкретных договоренностях и мгновенных результатах.

"Эта встреча была для другого. Эта встреча была для того, чтобы согласовать позиции, чтобы наши уважаемые гости воочию увидели, что происходит в Украине, чего требует Украина, какую помощь нужно предоставить Украине для того, чтобы она успешно и дальше противостояла Российской Федерации", – отметил Никифоров.

По словам пресс-секретаря Офиса президента, три часа Зеленский с гостями обсуждали ряд ключевых пунктов повестки дня по таким темам, как оборонная помощь Украине, финансовая помощь, санкции, разблокирование черноморских портов и гарантии безопасности в предстоящей послевоенной конструкции.

"Говоря о результатах, результат общий таков: это конкретное понимание Соединенными Штатами потребностей Украины, конкретное понимание Соединенными Штатами текущей ситуации в Украине, военной, финансовой, политической, экономической и конкретное понимание того, что Украине нужно для борьбы. Вот главный результат, а уже результаты конкретные, с подписями будут потом, на следующих встречах", – рассказал Никифоров.

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