Десять стран уже начали свои расследования о войне в Украине – Венедиктова

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Уже десять стран начали свои собственные расследования войны в Украине.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Список стран

"Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет!" – написала она.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Напомним, Ирина Венедиктова заявляла, что необходимо создать международную следственную группу для расследования преступлений Российской Федерации на местности Украины. По ее словам, в группу войдут прокуроры из 39 стран, которые уже возбудили дела в связи с войной России в Украине.

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