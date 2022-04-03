Для разминирования Киевской области понадобится не менее 10 дней — глава ОВА

В Киевской области сейчас опасно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что для полного разминирование понадобится не менее 10 дней. Возвращаться в населенные пункты еще рано.

Об этом говорится в его видеообращении.

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По его словам по всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам с воскресенья, 3 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ по разминированию. После этого процесс обновления инфраструктуры сможет принять плановый характер.

Кроме того, он посоветовал всем жителям Киевской области, которые покинули свои дома, не спешить возвращаться. Сначала сотрудники ГСЧС совместно с полицией должны закончить проверку населенных пунктов на боеприпасы.

Россияне на Донбассе заминировали трассу по маршруту эвакуационного автобуса

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, трагедии удалось избежать. Эвакуация проводилась из шести городов и сел.

"Почти в каждом из них "режим тишины" со стороны врага отсутствует. Россияне утром открыли огонь по Горному, чуть позже – по старым районам Северодонецка, Новодружеска и Привилья. Не обошлось без трудностей и в Лисичанске. На пути эвакуационного автобуса оказались мины. Сбросили их с помощью беспилотника", — рассказал Гайдай.

Спас людей водитель автобуса, который своевременно увидел опасные предметы и изменил маршрут.