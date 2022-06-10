Для защиты от России. Посол США назвала размер дополнительной помощи Украине

Посол США заявила про надання Україні додаткової допомоги. / Фото: Коллаж: Сегодня

США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 7,5 миллиарда долларов. Вашингтон стремится помочь Киеву защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость нашей страны и ее обновления.

Об этом сообщила новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Реклама

Она заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

"Имея прямую бюджетную поддержку в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", – отметила Бринк.

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Реклама

"Я объявляю о новом значительном пакете безопасности для предоставления своевременной и критической помощи украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому с преимущественной двухпартийной поддержкой в Конгрессе США, Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения российских атак" , – говорится в заявлении Байдена, которое цитирует CNN.

По его словам, новый пакет вооружит Украину "новыми возможностями и оружием, включая HIMARS с боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от наступления России".

Как ранее сообщалось, Европейский Союз выделит Украине 9 миллиардов евро финансовой помощи совместно с партнерами G7.

Мы также писали, что 19 мая Сенат США единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине – на следующий день после того, как США официально возобновили работу своего посольства в Киеве, а в конце мая стало известно, что Бринк получила визу для работы в Украине.