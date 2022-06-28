Дно цинизма: известный российский актер устроит "водевиль" в Мариупольском театре (фото)

В постановке в оккупированном Мариуполе помогает актер Евгений Миронов / Фото: Коллаж: Сегодня, flickr.com

Во временно оккупированном Мариуполе планируется первое представление на 10 сентября к празднованию освобождения города от нацистских захватчиков.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, в театре будут давать "Водевиль" Чехова.

"Главное, за чем скучает труппа, – за утраченными в театре декорациями и костюмами. Активно помогает в постановке российский актер Евгений Миронов. Честно – даже нет сил на сарказм. Похоже, большего дна в циничности России невозможно придумать", – написал Андрющенко.

Обстрел драмтеатра

Российская авиация 16 марта нанесла удар по драмтеатру в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. В результате была разрушена центральная часть здания театра, из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

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25 марта Мариупольский городской совет заявил, что в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

Это подтвердил также и мэр Мариуполя Вадим Бойченко 27 марта. Погибшие на момент авиаудара обедали.

19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разбирают завалы разбомбленного драмтеатра. Два дня подряд они вывозили тела погибших грузовиками. Теперь фактически невозможно будет установить реальное количество жертв бомбардировки драмтеатра.

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Ранее Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе катастрофическая нехватка воды – местные жители уже собирают воду из луж. В то же время оккупанты врут, что проблему "придумала украинская пропаганда".