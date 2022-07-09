Дороги с Беларусью заминированы. Командующий Наев лично проверил (видео)

Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил, насколько крепка оборона границы с Беларусью / Коллаж "Сегодня"

Поскольку в Беларуси нарастает истерика по поводу нашей страны, командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев лично выехал в Северную операционную зону, где проверил работу по усилению нашей обороны. В частности, идет минирование въездов в Украину со стороны вражеского соседа.

Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

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Что известно

"В настоящее время ситуация полностью контролируется воинскими частями Вооруженных сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций", – заверил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий сообщил, что сейчас проходят меры по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения Государственной пограничной службы Украины осуществляют меры по укреплению государственной границы Украины во всех опасных и угрожающих направлениях.

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"Эта работа свидетельствует о добросовестном и правильном отношении к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", – подчеркнул командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

В белорусских телеграм-каналах появилось видео, как украинские минеры укрепляют границу с недружественной страной в районе погранперехода "Новая Рудня" на белорусско-украинской границе. Также видно, что автомобильная дорога с Беларусью перекопана глубокой траншеей.

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