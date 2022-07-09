Дороги с Беларусью заминированы. Командующий Наев лично проверил (видео)

Генерал-лейтенант Сергей Наев проверил, насколько крепка оборона границы с Беларусью / Коллаж "Сегодня"
Поскольку в Беларуси нарастает истерика по поводу нашей страны, командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев лично выехал в Северную операционную зону, где проверил работу по усилению нашей обороны. В частности, идет минирование въездов в Украину со стороны вражеского соседа.
Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
Что известно
"В настоящее время ситуация полностью контролируется воинскими частями Вооруженных сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Каждый день наши защитники выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций", – заверил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командующий сообщил, что сейчас проходят меры по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения Государственной пограничной службы Украины осуществляют меры по укреплению государственной границы Украины во всех опасных и угрожающих направлениях.
"Эта работа свидетельствует о добросовестном и правильном отношении к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", – подчеркнул командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.
В белорусских телеграм-каналах появилось видео, как украинские минеры укрепляют границу с недружественной страной в районе погранперехода "Новая Рудня" на белорусско-украинской границе. Также видно, что автомобильная дорога с Беларусью перекопана глубокой траншеей.
Обстановка
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усилил подготовку к отправке своих солдат на верную гибель в Украину. Не так давно он заявил, что Украина пыталась нанести ракетный удар по его стране.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Беларуси продлили сроки проведения мобилизационного обучения. В Гомельской области продолжают вручать повестки, а врачам запретили выезжать за пределы страны.
- Заместитель начальника Генерального штаба ВС Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин начал нападать на Польшу.