Драги назвал срок, до которого необходимо разблокировать Черное море

Премьер Италии понимает, что Путин подбросил им еще и зерновой кризис / Коллаж "Сегодня"
Европейские страны вплотную занимаются решением проблемы с вывозом украинского зерна, что блокирует армия России по приказу международного преступника Владимира Путина. В ЕС надеются, что к сентябрю будут разблокированы поставки по Черному морю.
Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги после переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Заявление
"У нас есть время, для того, чтобы разблокировать порты, до сентября – когда будет собран новый урожай. Я думаю, мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматизма. Чтобы избежать страшного кризиса, мы должны обеспечить безопасное транспортирование зерна, потому что не должно все закончиться мировой катастрофой. Для этого нам необходимо сосредоточиться на том, как организовать вывоз зерна через Черное море. Россия, к сожалению, не идет на встречу. Нам необходимо бороться с этой проблемой храбро, со смелостью, которую проявил президент Зеленский. И мы должны действовать все вместе. Мы – европейцы", – сказал Марио Драги.
Визит
- Во время встречи канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит установки "Ирис" и установки залпового огня.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему необходимо поддерживать связь с Путиным ради общемировой продовольственной безопасности.
- Европейский Союз оставит за Украиной право выбирать момент вступления в мирные переговоры с Россией и не будет диктовать свои условия.
- Макрон и другие европейские страны поддержали вступление Украины в ЕС.