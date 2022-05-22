Дуда первым из иностранных лидеров выступает в Раде с начала войны: подробности (фото, видео)

Анджей Дуда выступает в Раде / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Польши Анджей Дуда, который прибыл в Украину 22 мая, выступает с обращением в Верховной Раде Вместе с ним в украинском парламенте присутствует президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает "Украина 24" в Telegram.

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Дуда – первый глава иностранного государства, который произносит речь в Верховной Раде Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Украинские народные депутаты встретили его овациями.

В комментарии PAP председатель Бюро международной политики президента РП Якуб Кумох сообщил, что Дуда во время своего выступления Раде без сомнения вспомнит о польско-украинской истории, но прежде всего отдаст уважение тем, кто защищает Украину, защищает Европу.

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Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, перед выступлением польского лидера к Раде обратился Владимир Зеленский. Он выразил благодарность Польше и польскому народу за поддержку Украины.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на "Евровидении", – сказал Зеленский.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза, а также заявил, что с Россией и ее лидером больше нельзя вести никаких дел.

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Также Дуда отметил, что Украина и Польша должны вместе строить будущее, основанное на настоящей любви и понимании.

Выступление Анджея Дуды в Раде. Фото: Ярослав Железняк

Президент Украины предоставит особый статус полякам

Также стало известно, что Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

"Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта по особому правовому статусу граждан Польши в Украине!" – сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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