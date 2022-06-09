Дуда восстал против Макрона и Шольца из-за Украины: цитаты мировых лидеров за 9 июня

Политики стран Польши, Британии и Литвы, которые "за" Украину / Коллаж "Сегодня"

Преданные союзники Украины продолжают высказывать поддержку нашей стране и искать пути разблокировки зерна. Также обсуждали смертный приговор самопровозглашенной "ДНР", который в нарушении всех международных норм присудили двум подданным Великобритании и гражданину Марокко.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты за 9 июня.

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Лицо Путина

Президент Польши Анджей Дуда уже прямо заявил европейским коллегам, что с Путиным, как и с Гитлером, нечего разговаривать по 100 часов.

"Я поражен всеми теми переговорами, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают? Они лишь легитимизируют лицо, ответственное за преступления, совершенные русской армией в Украине. Он отвечает за это. Он принял решение направить туда войска. Ему подчиняются командиры. Путин. Кто так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто сказал, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал этого", – рассказал изданию Bild польский друг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц совершенно игнорирует такие выпады, но выражает обеспокоенность продолжающимися обстрелами городов Украины.

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"Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, сейчас бомбят районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, Путин считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью российской империи", – сказал немецкий политик, от которого ожидали сообщение, когда же точно ждать оружия для борьбы с несостоявшимся "императором".

"Лишь управляемая животными страна могла начать такую ​​войну, которую начала Россия. Я не удивлен, что и в политике эти "люди" не действуют по-человечески. И мы должны реагировать соответственно – быть готовыми защищать себя и союзников, политическими, дипломатическими или иными способами", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Восстановление

В Германии думают, за чей же счет восстанавливать Украину.

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"Восстановление страны будет стоить больших денег. Украина не сможет сделать это своими силами. Поэтому нам нужно обсудить, как привлечь к этому Россию", – заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

С мыслью о нашем зерне

Премьер-министр Италии Марио Драги выражает обеспокоенность пропадающим украинским зерном.

"Нам необходимо разблокировать миллионы тонн зерновых, застрявших там из-за войны. Мы должны предложить президенту Зеленскому необходимые ему гарантии, что порты не будут атакованы", – заявил Марио Драги.

Приговор

"Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых задержали российские прокси на востоке Украины. Они военнопленные. Остальное – ложное суждение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с их семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им", – написала глава МИД Великобритании Лиз Трассна своей странице в Twitter.

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