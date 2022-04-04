Джо Байден назвал Путина варваром и военным преступником после "Бучанской резни" (видео)

Джо Байден назвал Владимира Путина варваром после того, что произошло в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден после зверских убийств в Буче заявил, что Америка продолжит санкционное давление на Россию. Кроме того, глава государства назвал Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает CNN.

"Путин – военный преступник. Мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче – возмутительно, все это видели", – сказал Байден.