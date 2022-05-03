Главная ошибка Путина и новое вооружение для ВСУ – Джонсон выступил перед Верховной Радой

Джонсон перечислил виды оружия, которые вскоре получит Украина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Со словами всесторонней поддержки выступил перед парламентом Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он также сообщил, что для новой помощи нашей стране выделено еще 300 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщается на телеграм-канале Офиса президента Украины.

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"Путин и дальше продолжает свою смехотворную незаконную кампанию против украинской земли. Их солдаты уже не имеют оправдание тому, что они делают. Они совершают военные преступления, и их зверства продолжаются, хоть бы где они ни находились. Мы видели следы этих зверств в Буче, Гостомеле, Ирпене... Мы делаем все, что возможно, чтобы их привлечь к ответственности за эти преступления", – начал свое обращение к украинскому парламенту Борис Джонсон.

Украина победит!

"Украина победит! Я увидел достаточно украинской воли и знал, что Кремль совершит огромную ошибку, когда там решили организовать нападение. Потому что Украина будет бороться. Огромная навала агрессора ничего не может сделать против народа, который выбрал свободу. Украина своим упорством доказала, что пушки и танки ничего не могут сделать с нацией, которая борется за свою независимость. Вот почему я верую и знаю, что Украина победит", – уверен европейский политик.

Ошибка Путина

"Самая большая ошибка Путина была прийти в Украину. Вы видите теперь остатки обгорелых жалких танков и бронированных машин, что является доказательством его ошибки и лучшей рекламой демократии. Путин хотел владеть Киевом. А вместо этого приехал я и увидел, кто реально управляет этой страной. И я знаю о той высокой цене, которую платят украинцы за это", – заявил британский лидер.

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Помощь Лондона

По словам премьер-министра, Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. Новый пакет помощи составит 300 млн фунтов (около 400 млн долларов).

"Мы в Великобритании пойдем за вами: вы – ведете впереди, а мы – ваши преданные друзья. Мы этим гордимся. И я горжусь тем, что наш посол вернулась в Киев и снова начало работать наше посольство. Мы усиливаем и ускоряем помощь Украине, работая с более чем десятком стран, которые поставляют вам вооружение. Мы направляем вам тысячи единиц танков и бронированных машин. В ближайшие недели мы направим противокорабельные ракеты "Гринстоун", ракетные системы и бронированные автомобили, чтобы эвакуировать людей из захваченных территорий. Мы имеем новый пакет поддержки на 300 млн фунтов стерлингов, радары, чтобы определять, где находится вражеская артиллерия, дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы. Вместе с нашими друзьями мы даем вам гуманитарную помощь, чтобы мы могли достичь наших целей – укрепить Украину так, чтобы больше никогда и никто не посягнул на нее", – резюмировал Борис Джонсон.

Двухсторонние отношения