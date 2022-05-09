Экс-нардеп Жвания погиб во время обстрела — Геращенко

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в результате обстрела в "серой зоне" погиб экс-нардеп Давид Жвания.

Об этом Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале.

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Экс-нардеп погиб сегодня, 9 мая, от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области.

Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома".

"В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал у "серой зоне", — говориться в сообщении.

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