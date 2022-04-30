Эпидемия самоубийств 2.0. Сбежавший вице-президент "Газпромбанка" пророчит смерти военных в РФ

Смерти в России вызывают много неудобных вопросов / Фото: Коллаж: Сегодня

Россиянин Игорь Волобуев, который уехал из РФ в Киев, считает, что к убийствам путинских топ-менеджеров скоро добавятся и российские военные. Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

По его словам, такие истории могут возникнуть и среди военных. Они могут начать стреляться. Провалы, которые допускает российская армия – они могут тоже привести к таким последствиям. На вопрос о том, верит ли он в самоубийство Аваева, Волобуев ответил:

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"Согласитесь, что репутация у России и российских спецслужб такова, что им убить человека – вообще не проблема. Репутация России сформирована на протяжении десятков лет так, что человеческая жизнь для нее вообще ничего не стоит. Мы же видим, как Россия посылает на убой своих граждан. Если человек находится в России и представляет опасность, это я о Владиславе Аваеве (топ-менеджер Газпромбанка, найденный мертвым вместе со своей женой и дочерью – Авт.), это для них вообще не проблема. Я уверен, что их (топ-менеджеров – Авт.) убили", – сказал он.

Отметим, что до недавнего времени Волобуев был вице-президентом ключевого финансового учреждения России – Газпромбанка.

СБУ отреагировала на подготовку "покушения"

В Службе безопасности Украины заявили, что ознакомились с "креативом" Российской Федерации, где "героически задержали неонацистов", которые якобы планировали убийство пропагандиста Владимира Соловьева "по заказу СБУ".

В СБУ заявили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева.

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"Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса, который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", – говорится в сообщении.

Сам же Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский из-за "личных обид".

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