Ермак об угрозах РФ выпустить ракеты по Киеву: "Россия ответит за все преступления"

Ермак прокомментировал угрозы РФ о очередном ракетном ударе / Фото: Коллаж: Сегодня

За все свои военные преступления на территории Украины Россия будет отвечать перед международным трибуналом. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, Россия в очередной раз начала угрожать, что выпустит ракеты по Киеву, но военные готовы к любым сценариям.

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"Россия своими провокациями "готовит повод для очередных угроз", и уже они заговорили о ракетных ударах по Киеву. Мы готовы к любым сценариям, и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.

Накануне Минобороны РФ пригрозило нанести удары по "центрам принятия решений", в частности в Киеве, в случае "диверсий" и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

"Если такие случаи продолжатся, то ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве", – шла речь в заявлении.

Ситуация в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты могут еще раз попробовать захватить украинскую столицу. Также он отмечал, что возвращение в столицу еще очень опасно. Нужно еще немного подождать, пока опасность ударов и взрывов пройдет.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк уверяет, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не подпустить врага к столице. То есть повторное нападение не исключает.