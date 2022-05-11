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Еще одна страна в мире признала геноцидом действия России в Украине

Ирина Ковальчук
11 мая, 21:59
Парламент Чехии дал четкое определение преступлениям армии РФ

Парламент Чехии определился с названием того, что сотворил Путин в Украине / Коллаж "Сегодня"

Практически ежедневно увеличивается список стран, которые признают действия армии России во время войны в Украине – геноцидом. 11 мая к этому списку добавилась Чехия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", – сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter.

Наш дипломат также опубликовал текст принятой резолюции, где сказано:

"этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытки, изнасилование, физическое и психологическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает системно и масштабно – это является проявлением геноцида против украинского народа".

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Реакция

В Киеве приветствовали такое решение.

"Чехия признала преступления русской армии геноцидом украинского народа. Прага хорошо помнит 1968 год и настоящее лицо "освободителей". Спасибо, Сенат Чехии за храбрость называть вещи своими именами и другую существенную помощь. История этого не забудет", – так прокомментировал историческое решение советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Обстановка

  • Ранее, 28 апреля, парламент Канады признал действия российских оккупантов в Украине геноцидом. В канадском документе сказано, что военные РФ совершали преступления против человечности по указаниям президента России Владимира Путина и членов российского парламента.
  • Первой страной в мире, которая признала Москву организатором геноцида в Украине стала Эстония. 21 апреля парламент этой страны поддержал документ с осуждением действий России.
  • На сегодня в действиях России в Украине усматривают геноцид также Польша, Литва и Латвия.
  • Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что совершение геноцида признается в политическом и правовом поле. В политическом это происходит на уровне парламентов отдельно взятой страны, где зачастую голосуют за документ с осуждением преступных действий.
  • В юридическом плане геноцид признается через суд. Как и для большинства серьезных международных преступлений, для квалификации геноцида требуется иметь доказательства, что преступник действовал с умыслом.