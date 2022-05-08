Если Путин 9 мая объявит Украине войну: Зеленский рассказал, что это будет значить

Зеленский прокомментировал возможное заявление Путина / Коллаж "Сегодня"

Любые заявления президент РФ Владимира Путина на параде 9 мая в Москве для Украины не будут иметь никакого значения. Амбиции российских оккупантов в отношении Украины не меняются.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

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"Победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира, говорит глава страны.

"Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", - сказал президент.

Саммит G7 с Зеленским за несколько часов до парада Путина

Сегодня, 8 мая, лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут переговоры по видеосвязи, чтобы выработать новые меры против России, развязавшей войну против Украины.

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Будет участвовать в этой встрече и президент Украины Владимир Зеленский. А ведь еще совсем недавно – до аннексии Крыма в 2014 году – этот саммит имел формат G7+1, где почетное место занимала Россия.

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